Киновед Дементьев перечислил российские сериалы, на которые стоит обратить внимание

В России стало появляться больше среднего, но качественного кинопродукта, считает киновед Андрей Дементьев. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН, отвечая на вопрос о сериалах, привлекших его внимание в последнее время.

Стоит отметить, что российский сериальный контент становится популярнее не только у нашего зрителя. Как пишет РБК, Россия третий год подряд входит в десятку стран, лидирующих по экспорту сериалов за рубежом. Наверное, это неудивительно, если заметить, что даже у тех проектов российского производства, которые ни на что не претендуют, заметно поднимается уровень.

«Сейчас, например, идет сериал «Чиновница» с Викторией Толстогановой, очень хорошим режиссером Оксаной Карас и великолепным оператором Сергеем Мачильским. Я вижу, что сериал вроде как обычный: с критикой наших чиновников, ворующих все, что плохо лежит, с легким детективным сюжетом, но при этом с великолепными актерами, тщательной и проработанной режиссурой и изумительной картинкой, которую только и можно от Мачильского ожидать. Короче говоря, это очень здорово сделанная вещь. Хотя вроде как ни на что она не претендует, кроме того как быть сегодняшним российским качественным сериалом. Но это очень хорошо: если у нас будет много таких, то нам и зарубежных не надо», — делится рекомендацией киновед.

Кадр из сериала «Чиновница» /

Еще один пример от эксперта — комедийный сериал «Везет» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях. Интересная, но простая история о буднях «трезвого водителя» рассчитан на совсем непритязательную аудиторию, однако она отлично работает и выполняет свою функцию, считает Андрей Дементьев.

«С моей точки зрения, главный критерий, по которому надо оценивать, удалось произведение или нет — это соответствует результат замаху или не соответствует. Как правило, не соответствует, конечно же. А когда соответствует, тогда у меня чувство полного удовлетворения, значит, все правильно сделано. Как говорил Пушкин, поэта надо судить по тем правилам, которые он сам над собой устанавливает, — подытоживает собеседник агентства. — У нас начало появляться все больше и больше качественного среднего продукта. Это прекрасно, потому что когда много среднего продукта, тогда есть надежда, что время от времени прорастет продукт уже высшего уровня. Какой-нибудь новый Тарковский появится, посмотрим».

Пресс-служба IVI /

Ранее киновед Андрей Дементьев объяснил, чем в свое время был так привлекателен культовый сериал «Санта-Барбара». По его словам, мыльная опера о жизни калифорнийских богачей сформировала у советского зрителя своеобразную мечту об американской сказке.