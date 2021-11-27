Мостовой ответил на слова Орлова о единственной звезде европейского футбола из России

Москва, 27 ноября. Экс-полузащитник московского «Спартака» и национальной команды Александр Мостовой ответил комментатору Геннадию Орлову, который назвал единственной российской звездой европейского футбола бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

Бывший футболист напомнил, что в те времена хорошо играли такие футболисты, как Игорь Шалимов, Андрей Аршавин, Игорь Колыванов и многие другие.

«Шалимов, Карпин, Аршавин, Колыванов прекрасно играли за свои европейские клубы. Орлов путает футбол с другими видами спорта. Многие игроки не были в ведущих клубах, но выигрывали личные трофеи и признавались звездами. Мы в Европу уезжали футболистами европейского уровня, в СССР мы уже были звездами. Нас хотели все клубы топовых чемпионатов. Поэтому, Геннадий Сергеевич, желаю вам взять чашечку кофе, зайти в интернет и посмотреть голы Мостового за «Сельту» и во Франции, Шалимова — за «Интер», Колыванова — в Германии и так далее», — сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

Мостовой выступал в Ла Лиге за «Сельту» и «Алавес». Экс-полузащитник является двукратным чемпионом СССР, победителем Кубка Португалии в составе «Бенфики» и победителем Кубка Интертото в составе «Страсбура».

Ранее Орлов раскритиковал тренера сборной России Валерия Карпина, который после поражения его подопечных в матче квалификационной стадии группового этапа ЧМ-2022 от Хорватии не исключил, что не будет готовить национальную команду к стыковым матчам.