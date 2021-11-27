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Избирком Ливии объяснил порядок подачи апелляций в связи с президентскими выборами

Весь мир
Избирком Ливии объяснил порядок подачи апелляций в связи с президентскими выборами
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Триполи, 27 ноября. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии опубликовала на своих официальных интернет-платформах порядок подачи и рассмотрения жалоб и апелляций, которые возникают в связи с проходящим в стране электоральным процессом.

Тремя днями ранее ВИК обнародовала резолюции 79 и 80 от 2021 года, содержащие первичные списки допущенных и исключенных кандидатов в президенты страны. В заявлении ведомства говорится, что установленные законом сроки обжалования выборов и подачи возражений действуют в приведенной ниже хронологической последовательности:

1. Обращения, связанные с избирательным процессом:

• Апелляции против кандидатов от всех заинтересованных сторон подаются в течение 72 часов после публикации списков в первичные апелляционные комитеты, в округе которых находится избранный домицилий лица, в отношении которого возбужден спор.

• Апелляции, связанные с процессом голосования и объявлением результатов, подаются в течение 48 часов после публикации предварительных данных в первичные апелляционные комитеты, в округе которых находится избранный домицилий лица, в отношении которого возбужден спор.

• Апелляции, связанные с процедурами и решениями ВИК, предоставляются любой заинтересованной стороной в течение 48 часов после публикации предварительных результатов в первичные апелляционные комитеты, в округе которых находится избранный домицилий лица, в отношении которого возбужден спор.

 

2. Возражения:

• Механизм рассмотрения возражений кандидатов продолжается в течение 48 часов с момента публикации первоначальных списков.

Днем ранее Апелляционный суд Ливии вернул в президентскую гонку трех кандидатов на основании поданных ими жалоб. Речь идет о Дау Абу Давии, Мухаммаде аш-Шарифе и Мухаммаде аль-Гвейле, не включенных в первичные списки ВИК.

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выборы ливия
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