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Первая рождественская елка Байдена обойдется бюджету США в 139 тысяч долларов

Политика
Первая рождественская елка Байдена обойдется бюджету США в 139 тысяч долларов
Global Look Press  /  Filippo Attili

Вашингтон, 27 ноября. Соединенные Штаты заплатят за елку, которую установит президент страны Джо Байден, более 100 тысяч долларов. Он впервые проведет рождественскую процедуру на посту главы государства.

Поиском, транспортировкой и посадкой праздничного дерева займется компания из Огайо, сообщает таблоид TMZ со ссылкой на официальные документы. Всего власти планируют потратить на елку 139 тысяч долларов (10,5 миллиона рублей).

Руководство страны приняло соответствующее решение еще в сентябре 2021. В этом года на праздничном дереве сэкономили. Так, в 2019 на аналогичная статья расходов составила более 160 тысяч долларов.

Ранее стало известно о намерении Джо Байдена баллотироваться на пост президента во второй раз. Об этом рассказал друг главы государства и бывший американский сенатор Крис Додд.

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