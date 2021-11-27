Сейф аль-Ислам лидирует среди кандидатов в президенты Ливии по результатам опросов

Триполи, 27 ноября. Ливийские активисты социальных сетей проводят опросы пользователей о том, кто, по их мнению, является наиболее достойным кандидатом в президенты страны.

До назначенной даты выборов, намеченных на 24 декабря, остались считаные недели. В настоящее время Высшей национальной избирательной комиссией (ВИК) решается вопрос формирования окончательного списка претендентов, которые смогут участвовать в гонке.

Популярный частный канал «Ливия голосует», публикующий последние новости об избирательном процессе, запустил социальный опрос среди всех пользователей, чтобы узнать, кого из претендентов люди видят в качестве будущего президента страны. В онлайн-голосовании приняли участие десятки тысяч людей.

На странице канала в Facebook сообщается, что исследование не ограничивается только теми, кто получил карточку избирателя в своем округе.

تصويت الانتخابات الرئاسية الليبية - المرحلة الثانية شاركونا اراؤكم https://t.co/e7eBLSZZnC#ليبيا_تنتخب_دليلك_الانتخابي — قناة ليبيا تنتخب (@LibyaTantakheb) November 26, 2021

«Мы ищем возможность иметь исчерпывающее представление о выборе ливийского народа. Ваш голос поддержит выбранного вами кандидата и позволит ему привести свои документы в порядок и двигаться вперед», —добавлено на сайте.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных хотят видеть главой страны сына бывшего лидера Джамахирии Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама. Его выбрали около 100 тыс. человек. Почти вдвое меньше голосов пользователей получил премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба— около 60 тыс. Третий по популярности — фельдмаршал Халифа Хафтар, за которого проголосовали порядка 25 тыс. человек. С большим отрывом от предыдущих претендентов следуют остальные кандидаты в президенты.

Подобные опросы подтверждают, что многие ливийцы выбирают Сейфа аль-Ислама Каддафи, вопрос об участии которого в выборах, сейчас решается в структурах ВИК. В настоящий момент он не допущен к электоральному процессу, ввиду якобы несоответствия представленных им документов некоторым пунктам законов.

Накануне МИД России прокомментировал решение избиркома исключить Каддафи из числа участников. По словам пресс-секретаря Марии Захаровой, Москва уверена, что ливийский народ нельзя лишать права голосовать за тех, «кого он считает наиболее достойными занимать высшие посты в будущих властных структурах».

Неоднозначность сложившегося положения дел отметил и журналист-международник Аббас Джума. Он полагает, что на фоне ситуации вокруг Сейфа аль-Ислама Каддафи, допуск Абд аль-Хамида Дабибы к участию в выборах является нарушением ливийского законодательства.