Службы Туниса возвратили 487 мигрантов у южных берегов страны

Тунис, 27 ноября. Подразделения ВМФ Туниса вернули на африканский континент 487 нелегальных мигрантов. Лодка, в которой они находились, села на мель недалеко от побережья провинции Сфакс на юге страны.

Об этом сообщило министерство обороны, добавив, что среди задержанных беженцев граждане Египта, Бангладеш, Сирии, Марокко, Эритреи, Судана, Сомали, Палестины, Ганы, Гамбии, Пакистана, Сьерра-Леоне, Мали, Чада, Гвинеи, Эфиопии, Нигерии и самого Туниса. В спасательной операции участвовали также службы Национальной гвардии.

В заявлении ведомства подчеркивается, что возраст мигрантов составляет от 3 до 42 лет. Среди них 13 женщин и 93 ребенка. Все они находились в лодке, которая села на мель у побережья Керкенны в южной провинции Сфакс.

В свою очередь трансграничная сеть AlarmPhone сообщила, что 487 мигрантов спасены, их состояние не вызывает волнения. Информации о погибших не поступало. Однако лодка, на которой они находились, после инцидента развалилась на части.

