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Службы Туниса возвратили 487 мигрантов у южных берегов страны

Весь мир
Службы Туниса возвратили 487 мигрантов у южных берегов страны
Global Look Press  /  Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE

Тунис, 27 ноября. Подразделения ВМФ Туниса вернули на африканский континент 487 нелегальных мигрантов. Лодка, в которой они находились, села на мель недалеко от побережья провинции Сфакс на юге страны.

Об этом сообщило министерство обороны, добавив, что среди задержанных беженцев граждане Египта, Бангладеш, Сирии, Марокко, Эритреи, Судана, Сомали, Палестины, Ганы, Гамбии, Пакистана, Сьерра-Леоне, Мали, Чада, Гвинеи, Эфиопии, Нигерии и самого Туниса. В спасательной операции участвовали также службы Национальной гвардии.

В заявлении ведомства подчеркивается, что возраст мигрантов составляет от 3 до 42 лет. Среди них 13 женщин и 93 ребенка. Все они находились в лодке, которая села на мель у побережья Керкенны в южной провинции Сфакс.

В свою очередь трансграничная сеть AlarmPhone сообщила, что 487 мигрантов спасены, их состояние не вызывает волнения. Информации о погибших не поступало. Однако лодка, на которой они находились, после инцидента развалилась на части.

 

 

Власти Туниса регулярно объявляют о спасении беженцев либо об их неудавшихся попытках перебраться на европейский берег Средиземного моря. Сотни тысяч людей стремятся попасть в ЕС с территории североафриканских государств, в которые входят также Ливия, Алжир и Марокко.

Международные правозащитные организации часто бьют тревогу, опасаясь за судьбы «спасенных» мигрантов. Так, в прошлом месяце появились фото, на которых тунисские службы перевозят группу африканцев к границе с Ливией, где оставляют их брошенными в пустыне.

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тунис
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