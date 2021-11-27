Украинский ВВП может достичь почти 200 млрд долларов по итогам года

Киев, 27 ноября. Нынешний год будет завершен для Украины с наиболее высоким показателем ВВП в долларах, пишет в Facebook министр экономики Юлия Свириденко.

Украина планирует завершить данный год с внутренним валовым продуктом в 195 млрд долларов, как указывает глава минэкономики. По ее словам, соответствующий индикатор является самым высоким в долларовом отношении за всю историю государства.

«Наша цель (на ближайший год – Прим. ред.) – обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов. Хорошая новость состоит в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю — ориентировочно 195 млрд долларов», — отмечает Свириденко.

Предполагается, что Киев в 2022 году покажет высокие темпы роста ВВП, что будет обеспечиваться за счет нескольких проектов. Например, будут проводиться термомодернизация жилищных объектов, восстановление оросительных систем на юге, введение доступной ипотеки и поддержка экспорта.

Украинский бюджет на 2021 год был принят с дефицитом 5,5% ВВП. Расчетная инфляция составила 7,3%, а планируемый рост экономики — 4,6%. Альтернативного мнения о национальной экономике придерживается лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. С ее точки зрения, положение в стране оставляет желать лучшего, так как наблюдается нехватка угля и природного газа.