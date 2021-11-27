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Актриса Тамара Семина объяснила резкие слова дочери Нины Руслановой в адрес врачей

Общество
Актриса Тамара Семина объяснила резкие слова дочери Нины Руслановой в адрес врачей
Кадр из фильма «Две судьбы»

Москва, 27 ноября. Актриса Тамара Семина прокомментировала обвинения Олеси Рудаковой в адрес врачей после смерти ее матери, известной артистки Нины Руслановой. По ее словам, женщина очень тяжело переживает утрату.

Актриса рассказала, что общалась с Рудаковой после смерти матери, многие артисты также звонили ей и выражали поддержку. Семина отреагировала на слова женщины о том, что Русланова перед смертью обивала пороги больниц с просьбами о помощи.

«Это она в истерике так сказала… Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас. Врачи виноваты, врачи упустили… А возраст? А наличие миллиона сопутствующих болезней, которые осложняют течение болезни? Врачам надо сказать спасибо за то, что они вытаскивают людей в «красной зоне». А Олесе нужно оказать поддержку — она очень переживает уход мамы», — объяснила Семина «Собеседнику».

Как отметила актриса, на похоронах Руслановой было мало ее коллег, потому что многие уехали из Москвы, а другие имели уважительные причины. Семина напомнила, что в период пандемии опасно посещать общественные места. Она уточнила, что коллеги очень любили артистку.

Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни. Как рассказала ее дочь, слухи о том, что актриса только в ноябре попала в больницу с положительным результатом теста на COVID-19, не соответствуют действительности.

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