Политолог Золотарев предрек «похороны» Минских соглашений со стороны Украины

Москва, 27 ноября. Риторика украинских властей рано или поздно «похоронит» Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил политолог Андрей Золотарев.

Эксперт вспомнил слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что Киев не может отказаться от договоренностей, но и выполнять их не будет. Однако подобная позиция может потерпеть крах, отметил Золотарев.

«Учитывая последние дипломатические маневры вокруг "Минска" и "нормандского формата", все идет к тому, что вместо "нормандской четверки" может остаться тройка, а на "Минске" будет поставлен жирный крест», — описал сценарий развала соглашения политолог в интервью «Украине.ру».

Ранее сообщалось, что украинские власти запугивают собственных граждан провокационными действиями. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.