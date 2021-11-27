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Политолог Золотарев предрек «похороны» Минских соглашений со стороны Украины

Политика
Политолог Золотарев предрек «похороны» Минских соглашений со стороны Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Геращенко

Москва, 27 ноября. Риторика украинских властей рано или поздно «похоронит» Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил политолог Андрей Золотарев.

Эксперт вспомнил слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что Киев не может отказаться от договоренностей, но и выполнять их не будет. Однако подобная позиция может потерпеть крах, отметил Золотарев.

«Учитывая последние дипломатические маневры вокруг "Минска" и "нормандского формата", все идет к тому, что вместо "нормандской четверки" может остаться тройка, а на "Минске" будет поставлен жирный крест», — описал сценарий развала соглашения политолог в интервью «Украине.ру».

Ранее сообщалось, что украинские власти запугивают собственных граждан провокационными действиями. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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украина минские соглашения золотарев
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