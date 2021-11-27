Полицейский из Мордовии спас жизнь 11-летнего мальчика, который провалился под лед

Саранск, 27 ноября. Работник дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Темниковский» Владимир Пятыркин спас 11-летнего мальчика. Ребенок провалился под лед. Инцидент произошел в Республике Мордовия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пятыркин в выходной находился у своего дома, который расположен рядом с озером Савино в Мордовии. К нему подбежал обеспокоенный подросток и сообщил, что его друг катался на коньках по водоему и провалился под лед. Майор бросился к озеру и увидел на середине ребенка.

«Я понял, что выбраться самостоятельно мальчик не сможет: глубина водоема составляет около трех метров, к тому же на ногах у него были тяжелые коньки. Я пытался ползти по льду, однако он моментально ломался. Тогда я очистил путь от снежной каши и доплыл до ребенка», – рассказал полицейский.

Спасательная операция прошла за несколько минут. Сотрудник МВД вытащил мальчика на берег, осмотрел его и отвез домой к бабушке. Женщина выразила благодарность дежурному за отважный поступок. В настоящее время решается вопрос о поощрении Владимира Пятыркина.

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