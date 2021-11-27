Правительство РФ распределило 473,7 млрд рублей на инфраструктурные кредиты

Москва, 27 ноября. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрило заявки на получение инфраструктурных кредитов от 80 регионов РФ на общую сумму 473,7 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин.

Таким образом, из лимита в 500 млрд рублей оказалось распределено 95% средств. Как уточнил замминистра, 56% полученных регионами средств пойдут на развитие транспортной инфраструктуры. Еще треть, по словам Галкина, будет потрачена на проекты электро- и газоснабжения. Другие 4,7% средств регионы инвестируют в создание производственной инфраструктуры особых экономических зон, технопарков, промышленных комплексов и туристических проектов, рассказал чиновник.

Объем средств, выделенных правительством на инфраструктурные кредиты ранее в два раза превысил лимит в 1 трлн рублей. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил чиновникам пересмотреть программу и направить дополнительные 500 млрд рублей. Глава государства также потребовал подготовить предложения о сроках продления программы.

Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина ранее не исключила списания части инфраструктурных кредитов регионам. Она объяснила, что правительство может пойти на такой шаг при увеличении доходов федерального бюджета.