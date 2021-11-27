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Население Бамбари поблагодарило российских инструкторов за обеспечение безопасности ЦАР

Весь мир
Население Бамбари поблагодарило российских инструкторов за обеспечение безопасности ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

 

 

Банги, 27 ноября. Присутствие национальных сил обороны и безопасности (FACA) в городе Бамбари вселило уверенность в местных жителей и придало новый импульс в работе по его восстановлению, сообщает Revue Centrafricaine.

«Раньше населенный пункт считался оплотом боевиков «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассы, что не позволяло проживающим в нем центральноафриканцам спокойно заниматься коммерческой и сельскохозяйственной деятельностью. Но после того, как обученная российскими инструкторами армия провела зачистку и отбросила радикалов, все вздохнули свободно», — пишут журналисты.

Прибытие армейских подразделений, укрепление опорного пункта и выстраивание грамотной обороны позволили гражданским спокойно заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры.

«Это глоток свободы и облегчения, которые стали возможны только благодаря центральной власти и наших войск. Поэтому хочу поблагодарить президента Фостен-Арканжа Туадера, командование и особенно российских братьев за помощь. Без таких союзников я не смог бы вести свою деятельность, я искренне благодарен», — заявил в интервью изданию местный торговец Махамат Сале.

Население Бамбари поблагодарило российских инструкторов за обеспечение безопасности ЦАР
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

По мнению большинства жителей Бамбари, без консультативной поддержки отечественных специалистов, армия ЦАР не сумела бы в сжатые сроки освободить территорию республики.

«В какой-то момент город считался государством в государстве, в нем орудовали бандиты и преступники, если бы наши доблестные военные не проявили таких успехов в боях, то, возможно, для населения все закончилось куда плачевней. Теперь же идет бурное восстановление, что подтверждает правильный курс власти», — добавил Сале.

Ранее Бамбари стал местом реализации пилотного проекта президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера по социально-экономическому развитию страны.

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