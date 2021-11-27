Русский язык начнут преподавать в школах и университетах ЦАР

Банги, 27 ноября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выпустил директиву, согласно которой русский язык начнут преподавать в общеобразовательных учреждениях и университетах республики. Об этом сообщает News Abangui.

По словам главы государства, центральноафриканцы будут изучать новый предмет с первого класса школ до второго курса магистратуры, причем он составит конкуренцию французскому, китайскому и испанскому.

«ЦАР поддерживает Россию и ее сынов, помогающих нашему народу вернуть мир и порядок. Кроме того, наш союзник имеет древнюю историю и богатую культуру, что явно будет интересно жителям республики. В следующем учебном году министерство образования завершит все приготовления к преподаванию русского языка в Университете Банги», — заявил глава ведомства Абубакар Мукадас Нура.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Кроме того, в январе следующего года руководитель направления отправится в Москву. Там он проведет несколько рабочих встреч с коллегами, обсудит вопросы поставок необходимой для обучения литературы, а также запросит помощи в подготовке профессиональных педагогов.

Ранее правительство ЦАР включило национальный язык санго в школьную программу. Инициатива призвана повысить интерес детей и подростков к истории, культуре и этнической составляющей страны.