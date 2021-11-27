Экс-капитан «Зенита» Игонин рассказал о бойцовском характере легенды РПЛ Кержакова

Есть спортсмены, чьи имена заслуженно находятся на слуху у всей страны. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Законодательного собрания и вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, капитан команды «Зенит» в 2001–2003 годах Алексей Игонин.

Сегодня, 27 ноября, свой 39-й день рождения празднует Александр Кержаков — российский футболист и тренер, ныне возглавляющий ФК «Нижний Новгород». Известен как один из лучших бомбардиров в истории отечественного футбола (233 гола), «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год, после чего в составе испанской «Севильи» стал победителем Кубка УЕФА. С 2008 года он снова в России: провел два сезона вместе с «Динамо» и с 2010 года вновь оказался в родном «Зените». В 2018 Кержаков возглавил юношескую сборную России по футболу, а в 2021 перешел на позицию тренера в ФК «Нижний Новгород».

«Вклад Кержакова в российский футбол неоценим, о чем знает любой человек, который хоть немного интересуется этим видом спорта, — заметил Игонин. — Хочется пожелать ему успехов в его новой карьере тренера — все-таки это совершенно иная ипостась, и сложностей будет немало. Ну а то, что он не побоялся освоить хоть и близкую, но совершенно новую и крайне трудную профессию, говорит о бойцовских свойствах его характера».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН отметил, что с Кержаковым он знаком с самого прихода в «Зенит» будущего легендарного футболиста, когда сам Игонин был уже его «ветераном».

«Александр должен знать, что его всегда ждут в Петербурге, — сказал депутат. — Думаю, в нашем городе нет ни одного человека, который не хотел бы пожать ему руку. И я от всей души хочу лично поздравить его с днем рождения!»

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