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Возможную покупку алкоголя для банкета экс-мэра Прокопьевска сняли на видео

Общество
Возможную покупку алкоголя для банкета экс-мэра Прокопьевска сняли на видео
pixabay.com

Прокопьевск, 27 ноября. Видео, на котором якобы происходит закупка алкогольной продукции для банкета бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, распространилось по интернету.

Экс-глава Прокопьевска Кемеровской области был отправлен в отставку из-за вечеринки, которая прошла в честь его назначения на пост. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

На видеозаписи, опубликованной РЕН ТВ, мужчина покупает несколько ящиков с алкогольными напитками. Отмечается, что позже товары могли быть доставлены на банкет к мэру. При этом некоторые бутылки имели стоимость более 4000 рублей.

Напомним, застолье бывшего мэра состоялось во время траура в Кузбассе, который был введен с 26 по 28 ноября по погибшим при ЧП на шахте «Листвяжная». В результате трагического инцидента погибло более 50 человек.

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видео банкет мэр
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