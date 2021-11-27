Британская оккупационная «Рейнская армия» возвращается в Германию

Все послевоенное время США и Британия держали в Европе значительные контингенты своих оккупационных войск, противопоставляя их Советскому Союзу. После развала СССР Вашингтон и Лондон значительно сократили численность боевых подразделений, базирующихся на европейском театре. А в 2020 году королевство официально заявило о прекращении своего военного присутствия в Германии, завершив вывод своих войск, носивших название «Рейнская армия».

Казалось бы, вопрос, весьма больной для ФРГ (и прежде всего для ее населения, не обремененного обязательством сохранять дипломатический этикет и прямо называвшего англичан оккупантами), закрыт окончательно. Впрочем, нашлась причина, чтобы восстановить статус-кво.

После того как в начале ноября США «официально» сообщили европейцам о якобы имеющейся информации о предстоящем «нападении» России на Украину, военная риторика Лондона серьезно изменилась. Командующий сухопутными силами Великобритании генерал Ральф Вуддис заявил о предстоящем возвращении британских войск в Германию, уточнив, что батальонная группа численностью 250 человек и до ста единиц боевой техники (танки Challenger II, БТР Boxer и БРМ Ajax) будут размещены в местечке Зеннелагер, где, собственно, размещался гарнизон, выведенный год назад. Возвращение войск напрямую увязано с «российской угрозой», которую активно раскачивает Вашингтон, не предъявляя никаких доказательств своим словам.

При этом читателя не должна вводить в заблуждение относительно небольшая численность возвращаемой в Германию группировки войск. Нужно понимать, что это только первая партия, которой предстоит подготовить военную базу для приема основной части личного состава. Доказательством тому служит соотношение численности персонала к количеству боевой техники, которую Лондон намерен перебазировать на континент.

По сути, мы имеем по два с половиной человека на единицу боевой техники, тогда как только в танке экипаж составляет четыре человека. В бронетранспортере Boxer нужна команда из трех человек, но без десанта эта машина теряет смысл своего боевого предназначения. Если же учитывать десант, то стоит добавить еще восемь человек — итого одиннадцать. Различные модификации Ajax вмещают в себя от четырех до восьми человек. Итого получается, что на сто единиц техники, которые Британия намерена направить в Германию, будет приходиться совсем не 250 военных.

Segundo general britânico, as novas unidades receberão versões aperfeiçoadas dos tanques Challenger 3, blindados de transporte Boxer, veículos de combate Ajax e armamento de artilhariahttps://t.co/NXlnQneedL — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) November 26, 2021

Но главное даже не это. Главное состоит в том, как население Германии воспринимает эту новость. С одной стороны понятно, что ФРГ как член блока НАТО в некоторой степени обязана выполнять решения Брюсселя, который сейчас озабочен только «борьбой с предстоящей русской агрессией». Но с другой — каждый коренной житель четко знает, что британские военные на немецкой земле — это оккупанты, которые осели в Германии по результатам Второй Мировой войны и по соглашению стран-победителей должны были остаться здесь минимум до 2035 года.

Что бы ни заявлял официальный Берлин, любой житель немецкой глубинки люто ненавидел и ненавидит сейчас на каком-то подсознательном уровне как американцев, так и англичан, находившихся ранее и пребывающих сейчас на военных базах, размещенных в Германии. Об этом сами немцы пишут в социальных сетях, особо не выбирая эпитеты. Для них что русские, что американцы, что англичане — все одно, оккупанты. Но только русские ушли из Германии в 1993 году, выведя весь свой контингент, а американцы с британцами остались.

Вывод же «Рейнской армии» оказался недолгим, сейчас она возвращается. Да и Штаты идут по пути наращивания своего военного присутствия, ежегодно разворачивая в Европе и Германии в частности новые воинские формирования. Так, недавно Пентагон заявил о завершении развертывания штаба 5-го армейского корпуса — системы управления, которая способна контролировать несколько соединений полевых войск.

И вот как теперь простому немецкому жителю объяснить, по какой такой причине англичане просто так, без всякого боя, возвращаются в Германию? Ведь вышли, заявив о завершении оккупационной миссии, а теперь — «а давайте-ка мы снова вас оккупируем, но только, чур, без войны».

К вопросу о том, что делает мифология: достаточно было всего лишь громко, но бездоказательно заявить о близости «российского вторжения», как сразу появилось понятное обоснование для возвращения британских войск. А германский народ, видимо, перебьется. Немцы же при этом остаются в роли побежденных, которые не имеют права на собственное мнение.