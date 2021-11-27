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AFM: ВВС США провалили подготовку всех боевых машин к операциям

Армия
AFM: ВВС США провалили подготовку всех боевых машин к операциям
wikipedia.org  /  Nial Bradshaw - U.S. Air Force

Вашингтон, 27 ноября. ВВС США провалили процесс подготовки самолетов к осуществлению потенциальных боевых вылетов в 2021 году, к выполнению операций оказались не готовы все типы боевых машин.

Такими данными поделился обозреватель издания Air Force Magazine (AFM) Джон Тирпак. По его словам, оценка американских боевых самолетов проводилась по параметру «готовность к миссии», который показывает способность машины выполнять хотя бы одну из своих основных задач. Он объяснил, что положительным результатом, по стандартам ВВС США, считается показатель 75-80%.

«Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели», — говорится в статье.

AFM: ВВС США провалили подготовку всех боевых машин к операциям
wikipedia.org / U.S. Air Force / Public Domain

По его словам, в текущем году все боевые единицы американских ВВС показали снижение этого параметра. Так, рейтинг истребителя F-35A упал с 76,07% до 68,8% за год, а показатель истребителя-бомбардировщика F-15E составил 66,24%. Примечательно, что в начале президентского срока уже бывшего американского лидера Дональда Трампа командованию была поставлена задача довести общую готовность самолетов до 80%. Тирпак утверждает, что с тех пор этот показатель ни разу достигнут не был.

Ранее сообщалось, что самым боеспособным истребителем ВВС США является старый A-10 Thunderbolt. Это единственный американский самолет, эффективность которого с годами лишь возросла.

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