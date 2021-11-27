Польский футбольный союз ответил на слова Черчесова о желании возглавить сборную

Варшава, 27 ноября. У руководства Польского футбольного союза нет нареканий к работе главного тренера национальной команды Паулу Соузы, португальского специалиста не собираются увольнять. Так в PZPN ответили на слова бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова.

В пресс-службе Польского футбольного союза напомнили, что наставником сборной Польши является Соуза.

«Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы PZPN.

Global Look Press / Piotr Kucza/Keystone Press Agency

Накануне в Цюрихе прошла жеребьевка полуфинального раунда плей-офф квалификации ЧМ-2022. Сборная России в первом матче встретится с командой Польши. После завершения жеребьевки Черчесов заявил, что не против возглавить польскую команду, если соответствующее предложение поступит.