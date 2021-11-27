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Ольга Бузова сбежала из больницы, чтобы сделать отцу сюрприз в день рождения

Шоу-бизнес
Ольга Бузова сбежала из больницы, чтобы сделать отцу сюрприз в день рождения
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 27 ноября. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сделала сюрприз своему отцу Игорю на праздновании его дня рождения, сбежав ради этого из больницы.

По публикациям Бузовой в Instagram Stories можно понять, что празднование дня рождения прошло на славу. Бузова вместе с отцом посетила ресторан в царских нарядах.

«Любимый мой папуля, счастлива быть сегодня в этот день с тобой и слышать от тебя, что ты самый счастливый. Сбежала из больницы к тебе, сюрприз удался», — написала Бузова.

Ольга Бузова сбежала из больницы, чтобы сделать отцу сюрприз в день рождения
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Напомним, что экс-звезда «Дома-2» попала в больницу из-за боли в руке. Проблемы со здоровьем начались у нее после участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Бузова получила травму ребра, у нее атрофировалась одна из рук. Певица уже опровергала слухи о том, что планирует увеличить грудь в медучреждении.

Бузова несколько дней провела в больнице из-за боли в руке. По словам артистки, восстановление займет длительное время и врачи уже приступили к комплексному лечению.

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бузова день рождения певица
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