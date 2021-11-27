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Выпуск машин в Великобритании упал до уровня 1956 года

Экономика
Выпуск машин в Великобритании упал до уровня 1956 года
pixabay.com  /  annca

Лондон, 27 ноября. Объемы производства машин на территории Соединенного Королевства обрушились на 41,4%, констатируют эксперты британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Октябрь продемонстрировал снижение производства транспортных средств до 64 726 экземпляров, что является минимумом за последние 65 лет, фиксируют в SMMT.

Аналитики подсчитали, что производство моделей для удовлетворения потребностей Великобритании снизилось на 37,9%. Экспортный конвейер столкнулся с сокращением на 42,1%. Примечательно, что уровень выпуска электрокаров и гибридов остается на стабильной отметке. В прошлом месяце доля подобных ТС составила 30,9%.

По данным британского автомобильного общества, выпуск автомобилей сокращается четвертый месяц кряду. Специалисты объясняют просадку мировым дефицитом электронных компонентов и полупроводников. Генеральный директор SMMT Майк Хавес указывает, что имеющиеся статистические данные «вызывают очень серьезную обеспокоенность и показывают, насколько сильно нехватка полупроводников в мире сказывается на британских производителях автомобилей и их поставщиках».

Вместе с этим, в стране постепенно растут цены на машины, продающиеся на вторичном рынке. В сегменте наблюдается высокий уровень спроса при недостаточном наличии предложения.

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великобритания авто дефицит микрочипов SMMT
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