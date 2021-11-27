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Специалисты Роскосмоса улучшили прочность космического корабля «Орел»

Наука
Специалисты Роскосмоса улучшили прочность космического корабля «Орел»
wikipedia.org  /  Федеральное космическое агентство / CC BY 4.0

Москва, 27 ноября. Роскосмос проводит статические и динамические испытания корабля «Орел», для которого был создан тепловой экран с повышенными характеристиками прочности.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что специалистам пришлось изменить технологию изготовления теплового экрана для нового корабля, чтобы улучшить его прочностные характеристики. По его словам в настоящее время продолжаются статические и динамические испытания «Орла». Рогозин подчеркнул, что есть определенные сложности, но работа не останавливается. Летные испытания намечены на декабрь 2023 года.

Отметим, что перспективный космический пилотируемый корабль «Орел» создается в рамках российской лунной программы. Его первый запуск без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный.

Ранее Рогозин рассказал, что для новой российской орбитальной станции будут разработаны новые корабли. Они должны появиться на рубеже 2026-2027 годов.

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