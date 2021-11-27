Эксперт Марцинкевич: поставки российского газа в Польшу прекратились

Москва, 27 ноября. Компания «Газпром» завершила поставки голубого топлива на польский рынок в 2021 году. Об этом на YouTube-канале «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Польша израсходовала весь объем энергоносителя от «Газпрома» по контракту. Ежегодный размер потребления природного газа для этой страны составляет 20 миллиардов кубометров.

«В этом году рассчитано, что объем потребления газа в Польше составит 20 млрд кубометров. Десять из них – это уже выбранные поставки "Газпрома". И "Газпром", и PGNiG отчитывались, что весь объем поставок 2021 года в адрес польской компании закончен», — сообщил Марцинкевич.

Отбор газового топлива из европейских хранилищ стремительно растет. Показатель превысил уже полмиллиарда кубометров в сутки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.