Жительница США покормила кота грудью на борту самолета

Вашингтон, 27 ноября. Пассажирка авиарейса в США начала кормить кота грудью на борту воздушного судна во время перелета в Атланту. Ее поведение создало дискомфорт и провоцировало опасную ситуацию.

Сообщение о неадекватном поведении женщины поступило от экипажа самолета на пульт диспетчера аэропорта Атланты, где самолет должен был совершить посадку. По словам пилотов, она достала животное из переноски и принялась кормить его грудью.

Кроме того, освобождая животное из переноски во время полета, женщина могла доставить неприятности пассажирам и экипажу. Ее необдуманные действия могли стать причиной серьезного инцидента.

По прилету в аэропорт пассажирку встретили сотрудники службы безопасности. Они провели с ней профилактическую беседу, передает The Sun.

Как ранее сообщалось, хозяйка умершего после кастрации кота избила ветеринара в Новосибирске. Животное погибло при выходе из наркоза.