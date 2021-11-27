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Юлиана Караулова снялась с маленьким сыном в рекламе

Шоу-бизнес
Юлиана Караулова снялась с маленьким сыном в рекламе
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 ноября. Певица Юлиана Караулова сообщила, что ее пятимесячный ребенок дебютировал как актер в рекламе. Артистка поделилась впечатлениями от участия в съемочном процессе.

Караулова впервые стала мамой прошлой весной и лишь недавно решилась показать внешность ребенка. Певица поделилась трогательными кадрами совместной фотосессии с сыном Алексом. Как оказалось, снимки были сделаны в рамках промо новой рекламы подгузников. Караулова призналась, что ее сын впервые снялся в рекламе, а работа над роликом заставила ее переживать.

«Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки — процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер», — поделилась певица.

Юлиана Караулова снялась с маленьким сыном в рекламе
Prt Scr instagram.com / @yulianna_karaulova

Караулова также обратилась со словами поддержки к подписчицам. Артистка передала привет всем «невысыпающимся молодым мамочкам» и пообещала, что они непременно справятся со всеми трудностями.

Караулова с радостью делится с поклонниками счастливыми моментами из личной жизни. Так, артистка призналась, что новость о беременности стала неожиданностью для ее мужа.

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