Ателье TechArt создало полицейский вариант спорткара Porsche 911 Targa

Берлин, 27 ноября. Спорткар Porsche 911 Targa 4 модифицировали в салоне TechArt специально для проекта Tune it! Safe!

Немецкая полиция для образовательных и просветительских целей получит доработанную модель Porsche 911 Targa. Ее разработали специалисты тюнинг-ателье эксклюзивно для программы, которая существует с 2005 года и представляет собой тюнинг-шоу в Эссене, где один автомобиль должен быть показан в полицейском «облачении».

Экземпляр оборудуется заниженной подвеской, может похвастаться аэродинамическим обвесом, а также другими дисками. Интерьер машины получил различные спортивные аксессуары и алюминиевые накладки, которые устанавливаются на педали. Вместе с этим, в стандартной Porsche 911 Targa заменили заводской руль.

Prt Scr twitter.com / @HYPEBEAST

Неизвестно, имеются ли у данной комплектации изменения технического характера. Классический родстер снабжается двигателем на 385 л.с. и объемом 3,0 литра, который работает в паре с «роботом» на восемь ступеней. Снаружи транспортное средство украшают проблесковые маячки и полицейский окрас.

Другое тюнинговое ателье Marc Philipp Gemballa ранее презентовало свою модификацию суперкара Porsche 911 Turbo S. Работники этого салона превратили автомобиль во внедорожный спорткар Gemballa Marsien.