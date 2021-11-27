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Ателье TechArt создало полицейский вариант спорткара Porsche 911 Targa

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 14:54
Экономика
Ателье TechArt создало полицейский вариант спорткара Porsche 911 Targa
Prt Scr youtube.com  /  Porsche Prestige

Берлин, 27 ноября. Спорткар Porsche 911 Targa 4 модифицировали в салоне TechArt специально для проекта Tune it! Safe!

Немецкая полиция для образовательных и просветительских целей получит доработанную модель Porsche 911 Targa. Ее разработали специалисты тюнинг-ателье эксклюзивно для программы, которая существует с 2005 года и представляет собой тюнинг-шоу в Эссене, где один автомобиль должен быть показан в полицейском «облачении».

Экземпляр оборудуется заниженной подвеской, может похвастаться аэродинамическим обвесом, а также другими дисками. Интерьер машины получил различные спортивные аксессуары и алюминиевые накладки, которые устанавливаются на педали. Вместе с этим, в стандартной Porsche 911 Targa заменили заводской руль.

Ателье TechArt создало полицейский вариант спорткара Porsche 911 Targa
Prt Scr twitter.com / @HYPEBEAST

Неизвестно, имеются ли у данной комплектации изменения технического характера. Классический родстер снабжается двигателем на 385 л.с. и объемом 3,0 литра, который работает в паре с «роботом» на восемь ступеней. Снаружи транспортное средство украшают проблесковые маячки и полицейский окрас.

Другое тюнинговое ателье Marc Philipp Gemballa ранее презентовало свою модификацию суперкара Porsche 911 Turbo S. Работники этого салона превратили автомобиль во внедорожный спорткар Gemballa Marsien.

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Все новости / Экономика / Ателье TechArt создало полицейский вариант спорткара Porsche 911 Targa
авто спорткар родстер кабриолет Porsche 911 Targa 4 TechArt Tune it! Safe!
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