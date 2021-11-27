Киев, 27 ноября. На следующих выборах президента Украины победу может одержать достойный политик из Донецка.
С таким предсказанием в студии политического ток-шоу «60 минут» выступил главред издания «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко, уточнив, что имеет в виду главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
Эксперт отметил, что у Владимира Зеленского нет ни единого шанса пойти на второй срок. Он надоел уже не только своим бывшим избирателям, но и олигархам, которые еще совсем недавно плотно с ним сотрудничали. Он предал и одних и других, что подтверждает его внезапный конфликт с Ринатом Ахметовым. Его провальную пресс-конференцию можно назвать последней попыткой сместить ракурс общественного внимания с деградации государства на высосанную из пальца сенсацию. Советники Зеленского придумали фантастическую историю о готовящемся госперевороте, но явно прогадали, так как украинский гарант давно исчерпал свой лимит доверия.
Коротченко обратил внимание на то, что украинский президент сейчас использует все сомнительные приемы своего предшественника, который точно так же пару лет назад отчаянно цеплялся за власть. Но, как и Порошенко в свое время, никакие уловки Зеленскому уже не помогут. Проблема в том, что он надоел уже не только простым украинцам, но и всем иностранным партнерам Киева. Украина, по мнению эксперта, окончательно превратилась для всего мира в эдакий Афганистан — брошенную американцами колонию, которая может быть только источником проблем. Всему виной недостойная политика абсолютно всех представителей майданного режима. У Украины, впрочем, еще есть шанс, ведь с таким развитием событий и уровнем доверия ко всем украинским политикам на следующих выборах может победить глава ДНР Денис Пушилин.
«Есть ведь и достойные политики на Украине. К примеру, Денис Пушилин. Донецкая народная республика. Формально мы же признаем Минские соглашения, то есть признаем Донбасс частью Украины. Так давайте выводить донецких политиков на общую политическую сцену. Я уверен, что года через два он сможет победить на выборах. И тогда, наконец, Украина забудет о русофобии и войдет в тройственный союз славянских государств», — предсказал дальнейшее развитие украинской политики Коротченко.
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