Киев, 27 ноября. На следующих выборах президента Украины победу может одержать достойный политик из Донецка.

С таким предсказанием в студии политического ток-шоу «60 минут» выступил главред издания «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко, уточнив, что имеет в виду главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Эксперт отметил, что у Владимира Зеленского нет ни единого шанса пойти на второй срок. Он надоел уже не только своим бывшим избирателям, но и олигархам, которые еще совсем недавно плотно с ним сотрудничали. Он предал и одних и других, что подтверждает его внезапный конфликт с Ринатом Ахметовым. Его провальную пресс-конференцию можно назвать последней попыткой сместить ракурс общественного внимания с деградации государства на высосанную из пальца сенсацию. Советники Зеленского придумали фантастическую историю о готовящемся госперевороте, но явно прогадали, так как украинский гарант давно исчерпал свой лимит доверия.

Федеральное агентство новостей /

Коротченко обратил внимание на то, что украинский президент сейчас использует все сомнительные приемы своего предшественника, который точно так же пару лет назад отчаянно цеплялся за власть. Но, как и Порошенко в свое время, никакие уловки Зеленскому уже не помогут. Проблема в том, что он надоел уже не только простым украинцам, но и всем иностранным партнерам Киева. Украина, по мнению эксперта, окончательно превратилась для всего мира в эдакий Афганистан — брошенную американцами колонию, которая может быть только источником проблем. Всему виной недостойная политика абсолютно всех представителей майданного режима. У Украины, впрочем, еще есть шанс, ведь с таким развитием событий и уровнем доверия ко всем украинским политикам на следующих выборах может победить глава ДНР Денис Пушилин.

«Есть ведь и достойные политики на Украине. К примеру, Денис Пушилин. Донецкая народная республика. Формально мы же признаем Минские соглашения, то есть признаем Донбасс частью Украины. Так давайте выводить донецких политиков на общую политическую сцену. Я уверен, что года через два он сможет победить на выборах. И тогда, наконец, Украина забудет о русофобии и войдет в тройственный союз славянских государств», — предсказал дальнейшее развитие украинской политики Коротченко.

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