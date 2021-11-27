Ракету «Союз» с европейскими спутниками готовят к старту на космодроме Куру

Москва, 27 ноября. Ракету «Союз СТ-Б» со спутниками Galileo вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Куру во французской Гвиане.

В сообщении Роскосмоса говорится, что пуск российской ракеты запланирован на 2 декабря. Ранее в госкорпорации заявили, что запуск «Союза» с двумя навигационными европейскими спутниками с Куру должен быть осуществлен 1 декабря.

«На космодроме Гвианского космического центра состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя "Союз-СТ-Б". Ее пуск запланирован на 2 декабря», — сказано в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации пояснили представителям СМИ, что старт запланирован в 03:31 по московскому времени, по времени Гвианского космического центра это произойдет 1 декабря в 21:31.

Ранее сообщалось, что «Союз-СТ» с британскими спутниками OneWeb будет запущена с космодрома Куру 29 декабря. Отмечалось, что первые шесть аппаратов были отправлены на орбиту в феврале 2019 года.