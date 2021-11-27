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Новый караван мигрантов вышел из мексиканского города Тапачула

Весь мир
Новый караван мигрантов вышел из мексиканского города Тапачула
Global Look Press  /  Yahir Ceballos / dpa

Тапачула, 27 ноября. Три группы мигрантов отправились из мексиканского города Тапачула в столицу страны — Мехико. Они пытаются получить у властей документы, регулирующие их миграционный статус.

Очередной караван разделился на три группы и вышел с разницей в несколько часов. Около тысячи беженцев выдвинулись из Тапачулы в ночь на 25 ноября. Еще две группы приблизительно по 600 человек вышли в течение дня в пятницу. Все они направляются в Мехико, где будут требовать выдать им документы, регулирующие их миграционный статус.

Один из беженцев из Гондураса Хесус Лопес рассказал, что решил пойти, после того как представители мексиканской миграционной службы солгали, пообещав, что за ними приедут 20 автобусов для трансфера, однако их было всего 10.

23 ноября стало известно, что другой караван мигрантов, выдвинувшийся из приграничного города Тапачула в октябре, продвигается по мексиканскому штату Веракрус. Более 50% участников покинули караван в штате Оахака. Остальные беженцы дезертировали по причине сильной утомленности и болезней. Наряду с этим, несколько сотен мигрантов в Мапастепек в Чьяпас объявили голодовку из-за отсутствия достаточного количества автобусов для перевозки в другие штаты.

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