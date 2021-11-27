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Арабская коалиция объявила об успехе воздушной кампании против хуситов в Сане

Весь мир
Арабская коалиция объявила об успехе воздушной кампании против хуситов в Сане
wikipedia.org  /  Gordon Zammit

Сана, 27 ноября. Арабская коалиция заявила об успешном достижении целей воздушной операции, которая в последние дни проводилась в районе столицы Йемена.

Представители коалиции опубликовали спутниковые фотографии и кадры съемки с беспилотных летательных аппаратов, сделанные в ходе разведки местности и в процессе авиационных ударов. В течение последних двух дней налеты совершались на президентский дворец в Сане, где повстанцы организовали лагерь, а также по связанному с ним защищенному военному объекту, находящемуся к югу от столицы в районе Джебель аль-Нахдаин. Как сообщается, после серии бомбардировок хуситы начали вывозить из укрытия вооружение, при этом коалиция подчеркнула, что продолжает отслеживать их перемещения.

Ударам подверглись склады и лагеря мятежников, а также мастерские по изготовлению компонентов беспилотников и барражирующих боеприпасов, которые регулярно используются для атак на саудовскую инфраструктуру. Руководство коалиции подчеркнуло, что предприняло «превентивные меры» во избежание жертв среди мирного населения и разрушения гражданских объектов. По заявлениям саудовских СМИ, операция была проведена «в соответствии с международным гуманитарным правом и его обычными нормами».

Ранее коалиционные силы нанесли удары по столичному аэропорту, ставшему крупной базой повстанцев и плацдармом для нападений на саудовскую территорию. Здесь же была уничтожена пусковая платформа для баллистических ракет, иногда используемых мятежниками в своих атаках. Помимо этого, хуситов обвинили в тренировках групп противовоздушной обороны и испытаниях зенитных комплексов, в ходе которых они наводились на самолеты ООН. Также на прошлой неделе авиация нанесла удар по резиденции, где якобы размещались иранские инструкторы из состава Корпуса стражей Исламской революции и члены «Хезболлы» — Тегеран и подконтрольную ему ливанскую группировку регулярно обвиняют в оказании военной помощи единоверцам-мятежникам.

Операция, как сообщается, призвана помешать хуситам продолжать удары по гражданским объектам в Саудовской Аравии. Несмотря на то что большая часть беспилотников перехватывается системами ПВО, некоторые из них все же достигают цели и становятся причиной жертв среди мирного населения. В частности, в последние месяцы ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы повстанцев несколько раз попадали по инфраструктуре аэропортов, из-за чего пострадали как местные жители, так и граждане других стран.

По сообщению ряда источников, несмотря на регулярные заявления о десятках и сотнях уничтоженных хуситов, ресурсы Эр-Рияда для продолжения этой войны постепенно истощаются. В частности, косвенно это подтверждает вывод коалиционных сил из стратегически важного города Ходейды для переброски подразделений на другие участки фронта.

При этом некоторые полагают, что из-за последних массированных ударов повстанцев саудовские власти сосредоточатся скорее на защите собственных границ, а не на поддержке правительственных войск в провинции Мариб. Несмотря на то что продвижение хуситов там пока удалось приостановить, это может быть лишь временным явлением — ранее в таких случаях отряды «Ансар Аллах» все равно перехватывали инициативу после перегруппировки и пополнения сил.

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йемен хуситы сана ансар аллах
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