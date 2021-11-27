Зеленский поручил изучить возможность запрета на въезд в Украину гражданам РФ

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о возможном запрете въезда на территорию страны для россиян.

Ранее с такой инициативой выступил украинский националист Сергей Стерненко. Он опубликовал петицию, где потребовал ограничить въезд на территорию страны для граждан РФ. Его поддержали более 25 тысяч человек.

Зеленский ответил на это требование на сайте президента Украины. В ответе он поручил премьер-министру страны, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и главе Службы безопасности (СБУ) изучить, соответствуют ли текущие ограничения интересам страны.

«Проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов», — говорится в поручении Зеленского.

Также президент напомнил, что сейчас на Украине введена фиксация биометрических данных иностранцев во время пограничного контроля. Это распространяется и на россиян, указал он.

Ранее политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что Зеленский ничего не может сделать ни с политической, ни с социальной частью своих обязанностей. По его словам, украинцы хотят услышать о достижениях главы государства, а не о его разборках с олигархами.