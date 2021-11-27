Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 16:21
16:19
Шоу-бизнес
Лена Миро предсказала певице Ольге Серябкиной скорый развод после родов с мужем
16:19
Общество
Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР
16:19
Общество
Терапевт Лаврищев перечислил причины сделать тест на коронавирус при ОРВИ
16:17
Общество
Жители Новосибирска запустили петицию о запрете сжигания мусора на территории ИК-18
16:16
Происшествия
Владелец магазина застрелил грабителя в поселке под Новосибирском
16:16
Происшествия
Работы по поиску людей в шахте «Листвяжная» будут вестись круглосуточно
16:14
Спорт
Экс-капитан «Зенита» Игонин рассказал о бойцовском характере легенды РПЛ Кержакова
16:11
Весь мир
Болсонару отказался объявлять локдаун в Бразилии из-за штамма «Омикрон»
16:09
Армия
Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху
16:09
Политика
Экс-президент Украины Янукович потребовал признать решение о его «устранении» незаконным
Все новости

Зеленский поручил изучить возможность запрета на въезд в Украину гражданам РФ

Политика
Зеленский поручил изучить возможность запрета на въезд в Украину гражданам РФ
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о возможном запрете въезда на территорию страны для россиян.

Ранее с такой инициативой выступил украинский националист Сергей Стерненко. Он опубликовал петицию, где потребовал ограничить въезд на территорию страны для граждан РФ. Его поддержали более 25 тысяч человек.

Зеленский ответил на это требование на сайте президента Украины. В ответе он поручил премьер-министру страны, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и главе Службы безопасности (СБУ) изучить, соответствуют ли текущие ограничения интересам страны.

«Проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов», — говорится в поручении Зеленского.

Также президент напомнил, что сейчас на Украине введена фиксация биометрических данных иностранцев во время пограничного контроля. Это распространяется и на россиян, указал он.

Ранее политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что Зеленский ничего не может сделать ни с политической, ни с социальной частью своих обязанностей. По его словам, украинцы хотят услышать о достижениях главы государства, а не о его разборках с олигархами.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский поручил изучить возможность запрета на въезд в Украину гражданам РФ
украина россия зеленский
Комментировать