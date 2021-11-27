Власти ЦАР запустили в столице новую электростанцию мощностью 10 МВт

Банги, 27 ноября. Власти Центральноафриканской Республики запустили в столице новую тепловую электростанцию мощностью до 10 МВт. Об этом сообщается на официальной странице правительства ЦАР в Facebook.

Как стало известно, проект реализовали по указанию президента Фостен-Арканжа Туадера и при финансовой поддержке Саудовской Аравии, за его исполнением следил премьер-министр Анри-Мари Дондра.

«Торжественная церемония открытия новой тепловой электростанции состоялась в Генеральном управлении Центральноафриканской энергетической компании (ENERCA) при участии главы государства. ТЭЦ включает четыре генератора по 2,5 МВт каждый», — значится в сообщении правительства.

Устройства последнего поколения позволят осветить 43 проспекта и улицы Банги. Власти особенно отмечают, что реализация проекта по увеличению емкости сети стала результатом сотрудничества Центральноафриканской Республики и Королевства Саудовская Аравия.

В конце лета президент Фостен-Арканж Туадера также принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию ГЭС «Боали-2» мощность до 50 МВт.

В октябре стало известно, что минэнерго страны построит гибридную солнечную электростанцию в городе Берберати.