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27 ноября 22:09
22:06
Спорт
Подопечная Тутберидзе Валиева победила на этапе Гран-при России с двумя мировыми рекордами
21:50
Происшествия
Губернатор Кузбасса не будет слушать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска
21:48
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Антонов анонсировал высылку 27 российских дипломатов из США
21:46
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Максим Шугалей посетил Кыргызстан для участия в конференции по Афганистану
21:41
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ВОЗ подтвердила пропущенные буквы греческого алфавита в штамме «омикрон»
21:40
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21:31
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21:23
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Спасенный из шахты «Листвяжная» спасатель находится в тяжелом состоянии
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Возмущенная Екатерина Андреева обратилась к «состарившей» ее «Википедии»
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«Физкульт-привет». Финиш Терентьева, шахматный финал и интимные разборки

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Все самые горячие новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Рождение сверхновой. Российский лыжник Александр Терентьев вырвал первое место в финале спринта на первом этапе Кубка мира у многократного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Незадолго до финиша норвежец попытался уйти в отрыв, но ни тут то было. Расскажем, как развивались события.

Неужели шахматная корона впервые с 2007 года вернется в Россию? Держим кулачки за Яна Непомнящего. Ему предстоит сыграть 14 партий с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Заключительное сражение на доске запланировано на 14 декабря.

Узнаем, как дела у петербургского «Зенита», которому хоть и с третьего раза, но удалось пробиться из Лиги чемпионов в евровесну. И все благодаря пенальти.

Продолжается финал Кубка Дэвиса-2021. В соревнованиях принимают участие команды из 18 стран. В эти выходные болеем за наших парней: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Удачи, парни!

И напоследок, расскажем о черных делишках внутри Мадридского «Реала», где форвард Карим Бензем пытался шантажировать Матье Вальбуэна интимным видео с участием последнего. Обещал выложить в Интернет и требовал денег. На сколько в итоге разбирательств посадили Бензема и какой ему выписали штраф, расскажем в этом выпуске.

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спорт физкульт-привет
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