«Физкульт-привет». Финиш Терентьева, шахматный финал и интимные разборки

Все самые горячие новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Рождение сверхновой. Российский лыжник Александр Терентьев вырвал первое место в финале спринта на первом этапе Кубка мира у многократного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Незадолго до финиша норвежец попытался уйти в отрыв, но ни тут то было. Расскажем, как развивались события.

Неужели шахматная корона впервые с 2007 года вернется в Россию? Держим кулачки за Яна Непомнящего. Ему предстоит сыграть 14 партий с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Заключительное сражение на доске запланировано на 14 декабря.

Узнаем, как дела у петербургского «Зенита», которому хоть и с третьего раза, но удалось пробиться из Лиги чемпионов в евровесну. И все благодаря пенальти.

Продолжается финал Кубка Дэвиса-2021. В соревнованиях принимают участие команды из 18 стран. В эти выходные болеем за наших парней: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Удачи, парни!

И напоследок, расскажем о черных делишках внутри Мадридского «Реала», где форвард Карим Бензем пытался шантажировать Матье Вальбуэна интимным видео с участием последнего. Обещал выложить в Интернет и требовал денег. На сколько в итоге разбирательств посадили Бензема и какой ему выписали штраф, расскажем в этом выпуске.