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Пескова рассмешила песня команды КВН о пропущенных звонках от Путина

Политика
Пескова рассмешила песня команды КВН о пропущенных звонках от Путина
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 27 ноября. Песню о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове продемонстрировали в эфире юбилейного выпуска Клуба веселых и находчивых, посвященном 60-летию телепередачи.

На соответствующую ситуацию представитель Кремля отреагировал смехом. Команда КВН исполнила песню про Пескова и пропущенных звонках от президента РФ Владимира Путина в эфире Первого канала.

«Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН», — говорится в тексте песни.

Ранее Владимир Путин записал видеопоздравление для кавээнщиков в честь 60-летия со дня основания клуба. По его словам, КВН и сегодня остается молодым, динамичным и по-хорошему дерзким.

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