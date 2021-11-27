Пескова рассмешила песня команды КВН о пропущенных звонках от Путина

Москва, 27 ноября. Песню о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове продемонстрировали в эфире юбилейного выпуска Клуба веселых и находчивых, посвященном 60-летию телепередачи.

На соответствующую ситуацию представитель Кремля отреагировал смехом. Команда КВН исполнила песню про Пескова и пропущенных звонках от президента РФ Владимира Путина в эфире Первого канала.

«Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН», — говорится в тексте песни.

Ранее Владимир Путин записал видеопоздравление для кавээнщиков в честь 60-летия со дня основания клуба. По его словам, КВН и сегодня остается молодым, динамичным и по-хорошему дерзким.