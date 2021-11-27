Украинский журналист Франков оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после стыков

Киев, 27 ноября. Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказался о шансах сборной России выйти на ЧМ-2022 по результатам стыковых матчей.

Он отметил, что при нынешнем тренере Валерии Карпине российская команда выглядит намного лучше, чем со Станиславом Черчесовым.

«Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовского. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор», — объяснил журналист.

При этом он отметил, что украинской сборной повезло больше, чем российской, поскольку ей досталась Шотландия. Однако, уточнил Франков, украинцы могут не справиться психологически.

«Нам повезло больше, чем вам. Но я очень боюсь психологического давления. Наши парни могут поплыть. Но если настрой будет серьезный, то мы пройдем», — передает слова редактора «Спорт-Экспресс».

Первым соперником россиян в стыках стала национальная команда Польши. Полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 марта, финальные — 28 и 29 марта.