Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 16:20
16:19
Шоу-бизнес
Лена Миро предсказала певице Ольге Серябкиной скорый развод после родов с мужем
16:19
Общество
Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР
16:19
Общество
Терапевт Лаврищев перечислил причины сделать тест на коронавирус при ОРВИ
16:17
Общество
Жители Новосибирска запустили петицию о запрете сжигания мусора на территории ИК-18
16:16
Происшествия
Владелец магазина застрелил грабителя в поселке под Новосибирском
16:16
Происшествия
Работы по поиску людей в шахте «Листвяжная» будут вестись круглосуточно
16:14
Спорт
Экс-капитан «Зенита» Игонин рассказал о бойцовском характере легенды РПЛ Кержакова
16:11
Весь мир
Болсонару отказался объявлять локдаун в Бразилии из-за штамма «Омикрон»
16:09
Армия
Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху
16:09
Политика
Экс-президент Украины Янукович потребовал признать решение о его «устранении» незаконным
Все новости

Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие дочери к своему будущему

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 14:26
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие дочери к своему будущему
Prt Scr premier.one

Москва, 27 ноября. Балерина Анастасия Волочкова поделилась переживаниями из-за дочери Ариадны, которая все еще не выбрала свое призвание. Артистка призналась, что с трудом понимает наследницу.

Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну после развода с бизнесменом Игорем Вдовиным. По словам балерины, ее наследнице уже 16 лет, но та до сих пор не представляет, кем станет в будущем. Волочкова пожаловалась на безразличие дочери в беседе с блогером Идой Галич в шоу «Звезда в ответе».

«Я показала весь спектр, чтобы Ариша выбирала. Я знала, что она профессионал в одном деле — в вокале. Да, мне было неприятно, что она забросила вокал и что она вообще никем не хочет быть. 16 лет — это не рано», — поделилась переживаниями балерина.

Волочкова призналась, что с трудом понимает дочь, ведь она сама еще в детстве осознала, кем хочет стать, когда вырастет. По словам звезды, она была «послана на эту землю» ради карьеры в балете.

Волочкова ранее сообщила, что закрутила новый роман. Балерина призналась, что ее избранник разведен и платит алименты.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие дочери к своему будущему
волочкова звезды балерина
Комментировать