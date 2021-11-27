Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие дочери к своему будущему

Москва, 27 ноября. Балерина Анастасия Волочкова поделилась переживаниями из-за дочери Ариадны, которая все еще не выбрала свое призвание. Артистка призналась, что с трудом понимает наследницу.

Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну после развода с бизнесменом Игорем Вдовиным. По словам балерины, ее наследнице уже 16 лет, но та до сих пор не представляет, кем станет в будущем. Волочкова пожаловалась на безразличие дочери в беседе с блогером Идой Галич в шоу «Звезда в ответе».

«Я показала весь спектр, чтобы Ариша выбирала. Я знала, что она профессионал в одном деле — в вокале. Да, мне было неприятно, что она забросила вокал и что она вообще никем не хочет быть. 16 лет — это не рано», — поделилась переживаниями балерина.

Волочкова призналась, что с трудом понимает дочь, ведь она сама еще в детстве осознала, кем хочет стать, когда вырастет. По словам звезды, она была «послана на эту землю» ради карьеры в балете.

Волочкова ранее сообщила, что закрутила новый роман. Балерина призналась, что ее избранник разведен и платит алименты.