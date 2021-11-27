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Al Arabiya: БПЛА нанесли удары по базе шиитских формирований на границе Сирии и Ирака

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 14:25
Армия
Al Arabiya: БПЛА нанесли удары по базе шиитских формирований на границе Сирии и Ирака
ФБА «Экономика сегодня» .

Дамаск, 27 ноября. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали базу шиитских формирований в городе Аль-Бу Кемаль на границе Сирии и Ирака, предает телестанция Al Arabiya.

Беспилотники 27 ноября выпустили несколько ракет, а затем раздался мощный взрыв. Согласно информации очевидцев, под обстрел попали склады с боеприпасами. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют. В Al Arabiya полагают, что удары могли нанести израильские дроны.

Стоит отметить, что 10 и 15 ноября лагеря шиитских формирований в окрестностях города Аль-Бу Кемаль также попали под обстрел. В результате атаки погибли семь шиитских бойцов, сражающихся на стороне сирийской армии.

Также известно, что истребители ВВС Израиля выпустили 12 управляемых ракет по объектам в сирийской провинции Хомс. Десять снарядов удалось перехватить.

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Сирия беспилотники аль-бу кемаль
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