Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 16:20
16:19
Шоу-бизнес
Лена Миро предсказала певице Ольге Серябкиной скорый развод после родов с мужем
16:19
Общество
Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР
16:19
Общество
Терапевт Лаврищев перечислил причины сделать тест на коронавирус при ОРВИ
16:17
Общество
Жители Новосибирска запустили петицию о запрете сжигания мусора на территории ИК-18
16:16
Происшествия
Владелец магазина застрелил грабителя в поселке под Новосибирском
16:16
Происшествия
Работы по поиску людей в шахте «Листвяжная» будут вестись круглосуточно
16:14
Спорт
Экс-капитан «Зенита» Игонин рассказал о бойцовском характере легенды РПЛ Кержакова
16:11
Весь мир
Болсонару отказался объявлять локдаун в Бразилии из-за штамма «Омикрон»
16:09
Армия
Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху
16:09
Политика
Экс-президент Украины Янукович потребовал признать решение о его «устранении» незаконным
Все новости

Жена Александра Малинина обвинила Ольгу Зарубину во лжи и провокациях

Шоу-бизнес
Жена Александра Малинина обвинила Ольгу Зарубину во лжи и провокациях
instagram.com  /  @alexandr_malinin

Москва, 27 ноября. Супруга музыканта Александра Малинина Эмма отреагировала на интервью певицы Ольги Зарубиной, в котором та поделилась подробностями брака со звездой.

Брак Малинина оказался в центре внимания после участия Зарубиной в программе «Судьба человека». Артистка была второй супругой музыканта, но их брак продлился недолго: по мнению певицы, всему виной послужил ветреный характер Малинина.

Откровения исполнительницы возмутили нынешнюю жену музыканта. Она опубликовала пост, где обвинила Зарубину в клевете.

«Столько лет спустя не может оставить в покое. Мы не в силах бороться с ложью, нет системы, чтобы остановить этот поток, да и не видим смысла. Тех, кто чувствует сердцем, не обманешь! Есть первоисточники, есть интуиция, есть здравый смысл. Я тоже могла бы многое рассказать в ответ, но поддаваться на провокации не собираюсь», — заявила жена артиста.

Малинина призналась, что не понимает, почему таких звезд, как Зарубина, до сих пор приглашают на телевидение. При этом она с облегчением отметила: для ее взрослых детей шумиха вокруг артиста не станет шоком.

Одной из наиболее острых тем в интервью Зарубиной стал развод с Малининым. Артистка призналась, что музыкант бросил ее во время беременности ради другой женщины.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Жена Александра Малинина обвинила Ольгу Зарубину во лжи и провокациях
звезды малинин зарубина
Комментировать