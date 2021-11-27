Жена Александра Малинина обвинила Ольгу Зарубину во лжи и провокациях

Москва, 27 ноября. Супруга музыканта Александра Малинина Эмма отреагировала на интервью певицы Ольги Зарубиной, в котором та поделилась подробностями брака со звездой.

Брак Малинина оказался в центре внимания после участия Зарубиной в программе «Судьба человека». Артистка была второй супругой музыканта, но их брак продлился недолго: по мнению певицы, всему виной послужил ветреный характер Малинина.

Откровения исполнительницы возмутили нынешнюю жену музыканта. Она опубликовала пост, где обвинила Зарубину в клевете.

«Столько лет спустя не может оставить в покое. Мы не в силах бороться с ложью, нет системы, чтобы остановить этот поток, да и не видим смысла. Тех, кто чувствует сердцем, не обманешь! Есть первоисточники, есть интуиция, есть здравый смысл. Я тоже могла бы многое рассказать в ответ, но поддаваться на провокации не собираюсь», — заявила жена артиста.

Малинина призналась, что не понимает, почему таких звезд, как Зарубина, до сих пор приглашают на телевидение. При этом она с облегчением отметила: для ее взрослых детей шумиха вокруг артиста не станет шоком.

Одной из наиболее острых тем в интервью Зарубиной стал развод с Малининым. Артистка призналась, что музыкант бросил ее во время беременности ради другой женщины.