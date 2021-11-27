Политолог Кортунов: Украина готова в любом формате принимать у себя военнослужащих НАТО

Москва, 27 ноября. Украина заинтересована в размещении иностранных военных на своей территории в любом формате, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

В интервью изданию «Лента.ру» эксперт отметил, что западные страны при отправке на Украину своих военных советников всегда проявляли осторожность. По словам Кортунова, на Западе осознают, чем может обернуться такая политика. Эти страны знают, что могут быть втянуты в военный конфликт между Киевом и Донбассом или между Украиной и Россией.

«Это привязывает Запад к Украине, создаются пусть косвенные, но дополнительные гарантии украинской безопасности. Поэтому украинская сторона всегда настаивала на том, чтобы к ним приезжали советники, инструкторы, представители НАТО», — объяснил политолог.

По словам Кортунова, есть еще одна причина, по которой украинская сторона всегда поддерживает размещение военнослужащих из других стран на своей территории. Он подчеркнул, что Киев расценивает это как один из инструментов «сдерживания» России.

Ранее в Кремле неоднократно говорили, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там отмечали, что западные СМИ искусственно раздувают истерию вокруг якобы готовящегося российского «вторжения».