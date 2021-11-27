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Фондовые рынки ЕС упали до минимумов из-за нового штамма COVID-19

Экономика
Фондовые рынки ЕС упали до минимумов из-за нового штамма COVID-19
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 27 ноября. Фондовые рынки стран Западной Европы завершили пятничную торговую сессию сокращением до минимумов за последние шесть недель.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 рухнул на 3,7%, до 464,05 пункта. Последняя сессия текущей недели стала для индикатора худшей с июня 2020 года, передает Trading Economics.

В лидерах падения в Stoxx 600 оказались акции предприятий сферы туризма и отдыха, а также авиаперевозчиков. В том числе снизилась стоимость основных европейских нефтегазовых организаций на фоне максимального за последние девять недель обвала цен на нефть.

Инвесторы наблюдают за ситуацией с распространением COVID-19 в ЕС. На фоне появления нового штамма коронавируса в Южной Африке Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других государств недавно прекратили авиасообщение с несколькими африканскими странами.

Новый штамм COVID-19 может стать опаснее Эболы. Такое заявление озвучил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

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