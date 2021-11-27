Фондовые рынки ЕС упали до минимумов из-за нового штамма COVID-19

Москва, 27 ноября. Фондовые рынки стран Западной Европы завершили пятничную торговую сессию сокращением до минимумов за последние шесть недель.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 рухнул на 3,7%, до 464,05 пункта. Последняя сессия текущей недели стала для индикатора худшей с июня 2020 года, передает Trading Economics.

В лидерах падения в Stoxx 600 оказались акции предприятий сферы туризма и отдыха, а также авиаперевозчиков. В том числе снизилась стоимость основных европейских нефтегазовых организаций на фоне максимального за последние девять недель обвала цен на нефть.

Инвесторы наблюдают за ситуацией с распространением COVID-19 в ЕС. На фоне появления нового штамма коронавируса в Южной Африке Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других государств недавно прекратили авиасообщение с несколькими африканскими странами.

Новый штамм COVID-19 может стать опаснее Эболы. Такое заявление озвучил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.