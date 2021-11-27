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Певица Глюкоза объяснила свою ненависть к Лолите

Шоу-бизнес
Певица Глюкоза объяснила свою ненависть к Лолите
instagram.com  /  @lolitamilyavskaya

Москва, 27 ноября. Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась историей совместной поездки с коллегой Лолитой Милявской, после которой звезда перестала хорошо к ней относится.

По словам Глюкозы, однажды ее и Лолиту пригласил к себе один миллионер, который владеет золотодобывающими шахтами в Магадане. Так как вокалисток ждал длительный перелет, каждая хотела хорошо отдохнуть. Глюкоза заявила, что Лолита предложила ей таблетку, которая, по ее обещаниям, должна помогать со сном.

«Я Лолиту ненавижу! Я выпиваю эту таблетку и не помню потом, как прошли два дня. Я выступала на этом концерте, да. Я прилетаю туда — меня выносят — я сплю в отеле. Я выползала на сцену еле как. Проспала все гастроли из-за этой таблетки», — объяснила певица свою ненависть к коллеге в подкасте Эльдара Джарахова на его YouTube-канале.

Лолита после перелета прекрасно себя чувствовала и гуляла по местным достопримечательностям с миллионером. По словам Глюкозы, она же еще длительное время не могла прийти в нормальное состояние после такой «помощи».

Ранее Глюкоза предложила установить места для курения в школах. По ее словам, именно из-за вредной привычки ее 14-летнюю дочь выгнали из учебного заведения.

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Лолита глюкоза звезды
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