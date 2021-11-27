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Российский двойник Ди Каприо Son Leo мечтает покорить Голливуд и получить «Оскар»

Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет начинающий актер театра и кино, популярный тиктокер Son Leo.

У Son Leo на сегодняшний день более трех миллионов подписчиков в TikTok. Сейчас он представлен на площадке под псевдонимом Mom Leo. Дело в том, что площадка уже неоднократно блокировала его аккаунты, но он словно птица Феникс вновь и вновь возвращается к своей аудитории и к своим миллионам подписчиков.

Узнаваемость пришла к тиктокеру в его родном Ростове-на-Дону. В возрасте 21 года он стал фактически двойником Леонардо Ди Каприо времен «Титаника». По признанию Son Leo, в ту пору практически каждый прохожий подходил ему с одной и той же фразой: «А ты знаешь на кого ты похож?». Тиктокер очень бы хотел познакомиться с Леонардо, более того, Son Leo пошел по пути актерской карьеры, он мечтает покорить Голливуд, и чтобы однажды Ди Каприо вручил ему премию «Оскар». Стоит отметить, что тиктокер сознательно визуально изменил свой образ, чтобы не быть просто копией голливудского актера, а иметь собственную индивидуальность.

Большое интервью с Son Leo смотрите 28 ноября на площадке ФАН.

 

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вадим манукян давай поговорим
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