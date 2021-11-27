В Иране заявили, что переговоры в Вене будут посвящены возвращению США к сделке 2015 года

Тегеран, 27 ноября. Переговоры в Вене на следующей неделе будут посвящены возвращению Соединенных Штатов к ядерной сделке 2015 года, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

The Head of #Iran's Atomic Energy Organization, Mohammad Eslami, said on Friday that talks in Vienna next week will be about the US returning to the 2015 nuclear deal. No mention of Iran's return as well.https://t.co/HHvxsHnvOO — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 26, 2021

На днях США заявили, что предпримут дополнительные меры по усилению давления на Иран в том случае, если Тегеран продолжит препятствовать деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Российская сторона раскритиковала резкую риторику Соединенных Штатов. По мнению постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, угрозы могут нанести ущерб более широким переговорам по ядерной сделке с Ираном.

«Я полагаю, это свидетельствует о том, что наши американские коллеги теряют терпение, но я считаю, что всем нам нужно контролировать свои эмоции. Я не приветствую это конкретное заявление делегации США [в МАГАТЭ]. Это не поможет», — сказал российский дипломат.

Ульянов также напомнил о том, что представители Штатов и Ирана уже на протяжении долгого времени не проводили прямых переговоров. По его словам, американцы забыли, что иранцы никогда не принимают решений под давлением — если представители Тегерана и находятся под прессингом, то сопротивляются.

"The U.S. did not negotiate with the Iranians for a very long time and forgot that Iranians don't do anything under pressure. If they are under pressure, they resist," @Amb_Ulyanov said.https://t.co/Gaca9uhgST — Trita Parsi (@tparsi) November 26, 2021

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о провале переговоров с Тегераном, имевших место 23 ноября. Диалог должен был способствовать устранению ограничений, наложенных иранским руководством на инспекции МАГАТЭ, и решить ряд вопросов касательно незаявленных ядерных материалов на соответствующих объектах в Иране.

В настоящий момент между Исламской республикой и международным агентством действует временное соглашение, которое дает МАГАТЭ доступ к оборудованию для мониторинга процессов иранской ядерной программы. При этом весной Тегеран стал ограничивать некоторые виды данной инспекционной деятельности — к примеру специалистам агентства было отказано в доступе на сами объекты.

Iran nuclear talks fail to reach agreement, says IAEA chief https://t.co/utEdOn4wGc pic.twitter.com/Toczp5gR6S — CorpoInsider♛ (@Corpo_Insider) November 24, 2021

29 ноября в Вене стартует седьмой раунд переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС с другой. В соответствии с документом Тегеран должен был свернуть свою ядерную программу в обмен на отмену международных экономических санкций.

Однако в 2018 году администрация тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приняла решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров Иран объявил себя свободным от исполнения пунктов СВПД и возобновил ядерные исследования, существенно продвинувшись в них к настоящему моменту.

Мотивация США заключалась в подрыве экономики Исламской республики, которая продает основную часть добытой ею нефти Китаю. Администрация действующего президента Штатов Джо Байдена, как и руководство Ирана, декларирует стремление к возрождению СВПД, однако стороны не могут сойтись на том, что должно последовать раньше: отмена санкций или сворачивание ядерной программы.