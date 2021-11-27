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В Иране заявили, что переговоры в Вене будут посвящены возвращению США к сделке 2015 года

Весь мир
В Иране заявили, что переговоры в Вене будут посвящены возвращению США к сделке 2015 года
Global Look Press  /  Aeoi / Keystone Press Agency

Тегеран, 27 ноября. Переговоры в Вене на следующей неделе будут посвящены возвращению Соединенных Штатов к ядерной сделке 2015 года, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

На днях США заявили, что предпримут дополнительные меры по усилению давления на Иран в том случае, если Тегеран продолжит препятствовать деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Российская сторона раскритиковала резкую риторику Соединенных Штатов. По мнению постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, угрозы могут нанести ущерб более широким переговорам по ядерной сделке с Ираном.

«Я полагаю, это свидетельствует о том, что наши американские коллеги теряют терпение, но я считаю, что всем нам нужно контролировать свои эмоции. Я не приветствую это конкретное заявление делегации США [в МАГАТЭ]. Это не поможет», — сказал российский дипломат.

Ульянов также напомнил о том, что представители Штатов и Ирана уже на протяжении долгого времени не проводили прямых переговоров. По его словам, американцы забыли, что иранцы никогда не принимают решений под давлением — если представители Тегерана и находятся под прессингом, то сопротивляются.  

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о провале переговоров с Тегераном, имевших место 23 ноября. Диалог должен был способствовать устранению ограничений, наложенных иранским руководством на инспекции МАГАТЭ, и решить ряд вопросов касательно незаявленных ядерных материалов на соответствующих объектах в Иране.

В настоящий момент между Исламской республикой и международным агентством действует временное соглашение, которое дает МАГАТЭ доступ к оборудованию для мониторинга процессов иранской ядерной программы. При этом весной Тегеран стал ограничивать некоторые виды данной инспекционной деятельности — к примеру специалистам агентства было отказано в доступе на сами объекты.

29 ноября в Вене стартует седьмой раунд переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС с другой. В соответствии с документом Тегеран должен был свернуть свою ядерную программу в обмен на отмену международных экономических санкций.

Однако в 2018 году администрация тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приняла решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров Иран объявил себя свободным от исполнения пунктов СВПД и возобновил ядерные исследования, существенно продвинувшись в них к настоящему моменту.

Мотивация США заключалась в подрыве экономики Исламской республики, которая продает основную часть добытой ею нефти Китаю. Администрация действующего президента Штатов Джо Байдена, как и руководство Ирана, декларирует стремление к возрождению СВПД, однако стороны не могут сойтись на том, что должно последовать раньше: отмена санкций или сворачивание ядерной программы.

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сша иран ядерная сделка свпд
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