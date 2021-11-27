Экс-нападающий «Краснодара» Ари может вернуться в РПЛ зимой

Москва, 27 ноября. Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» Ари может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) этой зимой.

Как рассказал агент Оливер Кабрера, представляющий интересы 35-летнего футболиста, Ари на данный момент находится в Бразилии.

«Он в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен», — цитирует представителя форварда Sport24.

Последним клубом бразильца был «Краснодар», который он покинул летом этого года. В сезоне-2020/21 футболист сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

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