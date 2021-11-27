Канберра, 27 ноября. США угрожают России переброской ядерного оружия на территорию Польши и ужесточают свою риторику холодной войны, рассказала австралийский журналист Кейтлин Джонстон.

По словам политического обозревателя в статье для RT International, на фоне провокаций Вашингтона человечество рискует встать на путь динозавров. Она отметила, что Соединенные Штаты также рассматривают возможность отправки большого количества оружия Украине. Журналист уточнила, что соответствующие действия американцев могут вызвать жесткий ответ Москвы, пишет «ПолитРоссия».

«(Президент РФ. — Прим. ФАН) Владимир Путин предупреждал западные державы о том, что они зря игнорируют красные линии России. Ведь эти линии служат сдерживающим фактором: предотвращают эскалацию и начало крупномасштабной ядерной войны», — подчеркнула Джонстон.

kremlin.ru / Администрация президента России

Эксперт предрекла международному сообществу Армагеддон на фоне провокаций со стороны США. По ее словам, Вашингтон ставит человечество на путь динозавров, которые практически в одночасье были стерты с лица Земли. Джонстон уточнила, что безрассудная и безответственная агрессивная американская политика вкупе с ядерным оружием в итоге могут привести мир к трагичному сценарию.

Ранее стало известно, что США могут пуститься во все тяжкие ради развязывания войны в Черноморском регионе и даже пойти на осознанный подрыв своего эсминца. Возможные диверсии в Черном море обсудили пользователи российского сегмента социальных сетей.