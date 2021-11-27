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Продюсеру Марку Рудинштейну провели срочную операцию в Москве

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 12:41
Общество
Продюсеру Марку Рудинштейну провели срочную операцию в Москве
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов/Global Look Press

Москва, 27 ноября. Продюсеру Марку Рудинштейну потребовалось хирургическое вмешательство. Основатель премии «Кинотавр» находится в тяжелом состоянии после инсульта.

Рудинштейн оказался в больнице с осложнениями после инсульта. Врачи провели продюсеру трахеостомию — операцию для создания отверстия в шее, передает Telegram-канал Mash. Основатель премии «Кинотавр» находится в реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи диагностировали у продюсера поражение мозга. Причиной стал обширный ишемический инсульт.

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здоровье продюсер рудинштейн
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