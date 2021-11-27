Продюсеру Марку Рудинштейну провели срочную операцию в Москве

Москва, 27 ноября. Продюсеру Марку Рудинштейну потребовалось хирургическое вмешательство. Основатель премии «Кинотавр» находится в тяжелом состоянии после инсульта.

Рудинштейн оказался в больнице с осложнениями после инсульта. Врачи провели продюсеру трахеостомию — операцию для создания отверстия в шее, передает Telegram-канал Mash. Основатель премии «Кинотавр» находится в реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи диагностировали у продюсера поражение мозга. Причиной стал обширный ишемический инсульт.