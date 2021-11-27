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Байдена взволновало заявление Зеленского о госперевороте на Украине

Политика
Байдена взволновало заявление Зеленского о госперевороте на Украине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 ноября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о готовящемся государственном перевороте никого не может оставить равнодушным. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джозеф Байден.

По словам Байдена, слова украинского главы государства о захвате власти в стране его очень обеспокоили. Соединенные Штаты поддерживают территориальную неприкосновенность Киева, подчеркнул он во время общения с репортерами.

«Я обеспокоен. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять своим государством», — заявил американский лидер прессе.

В данный момент ему важно обсудить эти заявления с украинским президентом, отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поговорить с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление сделал сам глава Белого дома.

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