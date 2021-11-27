Автодилеры стали диктовать свои условия на рынке в условиях дефицита

Москва, 27 ноября. Автомобильные дилеры теперь создают выгодные исключительно для себя условия на отечественном рынке, пишет газета «Взгляд».

Получить новое транспортное средство в РФ по разумной цене в настоящее время непросто, так как нехватка различных комплектующих и полупроводников из-за негативного эффекта коронавирусной инфекции привела к задержкам в поставках машин. Ситуацией воспользовались автоцентры, которые начали предлагать свои условия продажи.

Если автолюбитель не согласен с предложением — ему приходится ожидать новой поставки (которая может состояться только через несколько месяцев), а также готовиться к новому ценовому витку, так как ценники обновляются буквально каждый месяц.

«Самая главная особенность 2021 года в том, что пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову. Рынок покупателя ушел в прошлое. Теперь продавцы диктуют свои правила игры, навязывая и более высокие цены, и дополнительные комплектации. Я с большим разочарованием наблюдаю за происходящим», — комментирует тренды автоэксперт Игорь Моржаретто.

Машины выросли в цене за весь текущий год на 15%, при этом определенные модели подорожали на 40%, констатирует генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. С точки зрения специалиста, средняя стоимость транспортных средств прибавила к 2020 году 5%, а наиболее популярные экземпляры подскочили в цене на 20-30%.

Наблюдающаяся тенденция связывается аналитиками с растущим давлением инфляции, ростом цен на металл, пластмассу и электронные компоненты. Поэтому дилеры теперь стараются продавать машины только с дополнительным оборудованием и опциями, которые могут «разгонять» конечную стоимость авто на десятки процентов. Поэтому не стоит ожидать и новогодних скидок в этом году, предупреждают эксперты.