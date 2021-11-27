Sohu: пилот Су-27 в ответ на оскорбление заставил американцев принять «керосиновую ванну»

Пекин, 27 ноября. Экипажу корабля ВМС США в годы холодной войны пришлось искупаться в керосине из-за своей дерзкой выходки в отношении пилота истребителя Су-27.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что сегодня стычки между российскими и американскими военными происходят регулярно, потому что уровень напряжения в отношениях между РФ и Китаем практически достиг максимальной отметки. По мнению аналитиков, Вашингтону следует воздержаться от агрессивных выпадов в сторону Москвы, иначе они рискуют получить жесткий ответ, передает «ПолитРоссия».

«В критических ситуациях русские и американские военные действуют по-разному, что обусловлено особенностями менталитета. Ярким тому примером стал инцидент эпохи холодной войны, который произошел в 80-х», — говорится в публикации.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Авторы статьи напомнили об одном из эпизодов, который надолго запомнился американскому военному командованию. ВМС США в прошлом направили свой корабль к границам СССР в северных широтах. Советский Союз был вынужден поднять в небо перехватчики. Один из истребителей пилотировал опытный и дерзкий летчик Василий Цымбал.

Когда он приблизился к американскому кораблю, то увидел, что моряки демонстрируют ему оскорбительные жесты. В ответ на оскорбление Цымбал заставил американцев принять «керосиновую ванну». Истребитель Су-27 снизился и слил на американских военных часть топлива. Американцы были вынуждены в отчаянии бежать с палубы в укрытие.

Ранее сообщалось, что экипаж эсминца ВМС США USS Porter испытал панический ужас при встрече с российскими военными в Черном море. Они пожалели, что решились проводить учения вблизи российских границ.