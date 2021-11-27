МХАТ направит 115 млн рублей субсидий на выплату зарплат сотрудникам

Москва, 27 ноября. МХАТ имени Горького направит субсидии, выделенные Правительством России для поддержки пострадавших в пандемию театров, на выплату зарплат сотрудникам и другие долговые обязательства. Об этом рассказал гендиректор учреждения культуры Владимир Кехман.

По словам Кехмана, выделенные от государства 115 миллионов рублей пойдут на выплату заработной платы сотрудникам театра за ноябрь и декабрь. Часть из этих средств также будет направлена на покрытие обязательных платежей, которые почти полгода не выплачивались из-за пандемии, передает РИА Новости.

МХАТ по-прежнему остается должен 70 миллионов рублей, которые не покроет полученная субсидия, отметил гендиректор московского театра.

«Как рассчитаться с ней – пока вопрос, она должна покрываться другими источниками», — уточнил Кехман.

Ранее стало известно, что сценический комплекс МХАТа находится в «предаварийном состоянии». Поэтому театру, по словам Кехмана, придется закрыться на ремонт.