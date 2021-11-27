Журналист Амиен Эссиф осудил польские власти за жестокое обращение с мигрантами

Берлин, 27 ноября. Польские власти убивают мигрантов голодом, жаждой и переохлаждением. Такое мнение выразил корреспондент немецкого издания Амиен Эссиф.

Журналист побывал на польско-белорусской границе и рассказал, что зона чрезвычайного положения, которую объявило Правительство Польши в начале миграционного кризиса, не дает местным гражданам помочь беженцам выжить.

«Но если жизни не спасают польские власти, на помощь людям приходят жители Польши, и это вселяет надежду», — отметил корреспондент.

Эссиф полагает, что приграничная полоса стала «зоной без демократии», а Евросоюз теряет репутацию. Журналист осудил польские власти за жестокое обращение с мигрантами на территории страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее посетил транспортно-логистический центр рядом с пропускным пунктом «Брузги», где расположились нелегалы. Мигранты встретили главу республики теплыми приветствиями.